Precio de Furo hoy

El precio actual de Furo (FURO) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FURO a USD es -- por FURO.

Furo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,155.65, con un suministro circulante de 997.67M FURO. Durante las últimas 24 horas, FURO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00865713, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FURO experimentó un cambio de -- en la última hora y de +18.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Furo (FURO)

Cap de mercado $ 5.16K$ 5.16K $ 5.16K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.16K$ 5.16K $ 5.16K Suministro de Circulación 997.67M 997.67M 997.67M Suministro total 997,674,575.7383333 997,674,575.7383333 997,674,575.7383333

La capitalización de mercado actual de Furo es de $ 5.16K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FURO es de 997.67M, con un suministro total de 997674575.7383333. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.16K.