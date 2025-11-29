Precio de Funds are SAFU hoy

El precio actual de Funds are SAFU (SAFU) hoy es --, con una variación del 9.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SAFU a USD es -- por SAFU.

Funds are SAFU actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 41,529, con un suministro circulante de 979.97M SAFU. Durante las últimas 24 horas, SAFU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00240412, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SAFU experimentó un cambio de -1.58% en la última hora y de +34.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Funds are SAFU (SAFU)

Cap de mercado $ 41.53K$ 41.53K $ 41.53K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 42.38K$ 42.38K $ 42.38K Suministro de Circulación 979.97M 979.97M 979.97M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Funds are SAFU es de $ 41.53K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SAFU es de 979.97M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 42.38K.