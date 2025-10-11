Información del precio (USD) de FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00000554 $ 0.00000554 $ 0.00000554 24H Mín $ 0.00000592 $ 0.00000592 $ 0.00000592 24H Máx 24H Mín $ 0.00000554$ 0.00000554 $ 0.00000554 24H Máx $ 0.00000592$ 0.00000592 $ 0.00000592 Máximo Histórico $ 0.00011511$ 0.00011511 $ 0.00011511 Precio más bajo $ 0.00000554$ 0.00000554 $ 0.00000554 Cambio de Precio (1H) +1.03% Cambio de Precio (1D) +0.16% Cambio de Precio (7D) -19.94% Cambio de Precio (7D) -19.94%

El precio en tiempo real de FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) es de $0.00000562. Durante las últimas 24 horas, FIGHTX se ha operado entre un mínimo de $ 0.00000554 y un máximo de $ 0.00000592, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de FIGHTX es de $ 0.00011511, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00000554.

En términos de rendimiento a corto plazo, FIGHTX ha cambiado en un +1.03% en la última hora, +0.16% en 24 horas y -19.94% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX)

Cap de mercado $ 5.65K$ 5.65K $ 5.65K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.65K$ 5.65K $ 5.65K Suministro de Circulación 999.91M 999.91M 999.91M Suministro total 999,914,913.72 999,914,913.72 999,914,913.72

La capitalización de mercado actual de FreeInnovGovHopeThrstX es de $ 5.65K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FIGHTX es de 999.91M, con un suministro total de 999914913.72. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.65K.