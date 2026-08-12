Precio de Freedom of Money hoy

El precio actual de Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) hoy es $ 0.00480008, con una variación del 9.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FREEDOM OF MONEY a USD es $ 0.00480008 por FREEDOM OF MONEY.

Freedom of Money actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,800,190, con un suministro circulante de 1.00B FREEDOM OF MONEY. Durante las últimas 24 horas, FREEDOM OF MONEY cotiza entre $ 0.00439744 (bajo) y $ 0.00553328 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02165553, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00291554.

En el corto plazo, FREEDOM OF MONEY experimentó un cambio de -2.92% en la última hora y de +18.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 843.84K.

Información del mercado de Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY)

Cap de mercado $ 4.80M$ 4.80M $ 4.80M Volumen (24H) $ 843.84K$ 843.84K $ 843.84K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.80M$ 4.80M $ 4.80M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Freedom of Money es de $ 4.80M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 843.84K. El suministro circulante de FREEDOM OF MONEY es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.80M.