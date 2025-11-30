Precio de Free Republic of Verdis hoy

El precio actual de Free Republic of Verdis (VERDIS) hoy es --, con una variación del 30.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VERDIS a USD es -- por VERDIS.

Free Republic of Verdis actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 62,645, con un suministro circulante de 998.37M VERDIS. Durante las últimas 24 horas, VERDIS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VERDIS experimentó un cambio de +0.31% en la última hora y de -8.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Free Republic of Verdis (VERDIS)

Cap de mercado $ 62.65K$ 62.65K $ 62.65K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 62.65K$ 62.65K $ 62.65K Suministro de Circulación 998.37M 998.37M 998.37M Suministro total 998,371,975.1227065 998,371,975.1227065 998,371,975.1227065

