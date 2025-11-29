El precio actual de Football Coin (FOOTBALL) hoy es --, con una variación del 0.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FOOTBALL a USD es -- por FOOTBALL.

Football Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,788.94, con un suministro circulante de 1.00B FOOTBALL. Durante las últimas 24 horas, FOOTBALL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00167744, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FOOTBALL experimentó un cambio de -- en la última hora y de -99.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Football Coin (FOOTBALL)

Cap de mercado $ 4.79K$ 4.79K $ 4.79K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.79K$ 4.79K $ 4.79K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

