¿Cuál es el precio actual de Fonz on Pons?

Fonz on Pons se cotiza a €, lo que representa un movimiento de precios del 38.59% en las últimas 24 horas. Esta cifra en vivo refleja datos de trading en tiempo real, agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara FONZ con el mercado global de criptomonedas?

Su variación diaria del 38.59% puede contrastarse con los promedios generales del mercado. Si FONZ está superando al mercado, esto sugiere un fuerte interés comprador o desarrollos positivos específicos para su ecosistema.

¿Cómo se desempeña Fonz on Pons en comparación con los tokens de la categoría Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme?

Dentro del segmento Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme, FONZ demuestra competitividad impulsada por su volumen de trading, su capitalización de mercado y la actividad continua en la red --.

¿Cuál es la capitalización de mercado de Fonz on Pons hoy?

La capitalización de mercado de €212956.2574046820000 coloca a FONZ en el puesto #4431, lo que indica su madurez relativa y la confianza de los inversores en comparación con otros tokens.

¿Cuáles son los niveles de rango de precios en las últimas 24 horas?

Los precios hoy han oscilado entre € y €, ofreciendo contexto para los traders que siguen la volatilidad y la estructura del mercado.

¿Qué tan activamente se está negociando FONZ?

Fonz on Pons ha generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas. Un alto volumen suele correlacionarse con tendencias de precios más sólidas y una mejor liquidez en el mercado.

¿Cómo influye la oferta en la valoración de FONZ?

Con 814651492.4270353 tokens en circulación, los niveles de oferta ayudan a definir la escasez y la valoración a largo plazo, especialmente cuando se compara con otros tokens con modelos inflacionarios o deflacionarios.