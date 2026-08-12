Precio de Flying Tulip USD hoy

El precio actual de Flying Tulip USD (FTUSD) hoy es $ 1.001, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FTUSD a USD es $ 1.001 por FTUSD.

Flying Tulip USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,371,833, con un suministro circulante de 4.37M FTUSD. Durante las últimas 24 horas, FTUSD cotiza entre $ 0.997272 (bajo) y $ 1.002 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.023, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.926607.

En el corto plazo, FTUSD experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +0.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 774.76.

Información del mercado de Flying Tulip USD (FTUSD)

Cap de mercado $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Volumen (24H) $ 774.76$ 774.76 $ 774.76 Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Suministro de Circulación 4.37M 4.37M 4.37M Suministro total 4,367,032.240243 4,367,032.240243 4,367,032.240243

La capitalización de mercado actual de Flying Tulip USD es de $ 4.37M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 774.76. El suministro circulante de FTUSD es de 4.37M, con un suministro total de 4367032.240243. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.37M.