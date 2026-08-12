¿Cuál es el precio actual de negociación de Flovi Inu?

Flovi Inu (FLOVI) tiene actualmente un precio de € EUR, lo que refleja una variación de precio de --% en las últimas 24 horas. Este precio representa la última tasa de mercado agregada entre los principales intercambios y se actualiza continuamente según la actividad del mercado en tiempo real.

¿Qué factores están influyendo en la variación de precio de Flovi Inu hoy?

La reciente variación de precio en las últimas 24 horas está determinada por una combinación de sentimiento del mercado, fluctuaciones en la liquidez y el desempeño general de la categoría dentro del sector Meme,Ethereum Ecosystem. Las tendencias económicas más amplias y la actividad en cadena sobre -- también pueden contribuir a la volatilidad a corto plazo.

¿Qué tan fuerte es el interés de trading en FLOVI?

Los inversores han generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas, lo que indica una participación activa. Un volumen más alto suele indicar mayor confianza y una mejor determinación del precio.

¿Cuál es la posición de Flovi Inu en el mercado global de criptomonedas?

Actualmente ocupa el puesto #9805 en el mercado con una capitalización de mercado de €10429.064796189240000, lo que la ubica entre los activos más consolidados dentro de su sector.

¿Qué nos dice la oferta circulante sobre FLOVI?

Con 100000000000000.0 tokens en circulación, el nivel de oferta juega un papel fundamental para determinar la escasez, la inflación a largo plazo y la valoración del mercado.

¿Cómo se compara el precio de hoy con el desempeño reciente de Flovi Inu?

El rango de precios entre €0E-14 y €0E-14 en las últimas 24 horas resalta su volatilidad intradía y ayuda a los traders a evaluar oportunidades de precio a corto plazo.

¿Cómo se compara Flovi Inu con activos similares?

Frente a otros tokens de la categoría Meme,Ethereum Ecosystem, FLOVI sigue mostrando un desempeño competitivo, respaldado por un volumen constante y un interés sostenido tanto de participantes minoristas como institucionales.