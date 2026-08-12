Precio de FLORK CTO hoy

El precio actual de FLORK CTO (FLORK) hoy es $ 0, con una variación del 0.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FLORK a USD es $ 0 por FLORK.

FLORK CTO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 41,150, con un suministro circulante de 938.30M FLORK. Durante las últimas 24 horas, FLORK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03866524, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FLORK experimentó un cambio de +0.23% en la última hora y de -3.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FLORK CTO (FLORK)

Cap de mercado $ 41.15K$ 41.15K $ 41.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 41.15K$ 41.15K $ 41.15K Suministro de Circulación 938.30M 938.30M 938.30M Suministro total 938,302,484.261234 938,302,484.261234 938,302,484.261234

La capitalización de mercado actual de FLORK CTO es de $ 41.15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FLORK es de 938.30M, con un suministro total de 938302484.261234. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 41.15K.