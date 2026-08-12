Precio de Fletch Finance hoy

El precio actual de Fletch Finance (FLETCH) hoy es $ 0, con una variación del 2.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FLETCH a USD es $ 0 por FLETCH.

Fletch Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 30,635, con un suministro circulante de 1.00B FLETCH. Durante las últimas 24 horas, FLETCH cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00155724, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FLETCH experimentó un cambio de +0.16% en la última hora y de -30.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Fletch Finance (FLETCH)

Cap de mercado $ 30.64K$ 30.64K $ 30.64K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 30.64K$ 30.64K $ 30.64K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Fletch Finance es de $ 30.64K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FLETCH es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 30.64K.