Precio de FixMe AI hoy

El precio actual de FixMe AI (FIX) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FIX a USD es -- por FIX.

FixMe AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,018, con un suministro circulante de 28.83M FIX. Durante las últimas 24 horas, FIX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00612491, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FIX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -8.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FixMe AI (FIX)

Cap de mercado $ 26.02K$ 26.02K $ 26.02K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 45.13K$ 45.13K $ 45.13K Suministro de Circulación 28.83M 28.83M 28.83M Suministro total 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

La capitalización de mercado actual de FixMe AI es de $ 26.02K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FIX es de 28.83M, con un suministro total de 50000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 45.13K.