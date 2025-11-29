Precio de Fight For Justice hoy

El precio actual de Fight For Justice (FFJ) hoy es $ 0.00000921, con una variación del 0.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FFJ a USD es $ 0.00000921 por FFJ.

Fight For Justice actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,177.54, con un suministro circulante de 1.00B FFJ. Durante las últimas 24 horas, FFJ cotiza entre $ 0.00000917 (bajo) y $ 0.00000923 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00033341, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000873.

En el corto plazo, FFJ experimentó un cambio de +0.27% en la última hora y de -3.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Fight For Justice (FFJ)

Cap de mercado $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Fight For Justice es de $ 9.18K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FFJ es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.18K.