Precio de Ferretcoin hoy

El precio actual de Ferretcoin (FEC) hoy es $ 0.00000524, con una variación del 8.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FEC a USD es $ 0.00000524 por FEC.

Ferretcoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,240.29, con un suministro circulante de 999.30M FEC. Durante las últimas 24 horas, FEC cotiza entre $ 0.00000481 (bajo) y $ 0.00000575 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00006668, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000323.

En el corto plazo, FEC experimentó un cambio de +0.42% en la última hora y de +41.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ferretcoin (FEC)

Cap de mercado $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Suministro de Circulación 999.30M 999.30M 999.30M Suministro total 999,296,792.970865 999,296,792.970865 999,296,792.970865

La capitalización de mercado actual de Ferretcoin es de $ 5.24K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FEC es de 999.30M, con un suministro total de 999296792.970865. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.24K.