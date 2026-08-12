Precio de Feed The People hoy

El precio actual de Feed The People (FTP) hoy es $ 0, con una variación del 7.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FTP a USD es $ 0 por FTP.

Feed The People actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 65,629, con un suministro circulante de 999.78M FTP. Durante las últimas 24 horas, FTP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01172217, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FTP experimentó un cambio de +0.39% en la última hora y de +47.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Feed The People (FTP)

Cap de mercado $ 65.63K$ 65.63K $ 65.63K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 65.63K$ 65.63K $ 65.63K Suministro de Circulación 999.78M 999.78M 999.78M Suministro total 999,783,701.542806 999,783,701.542806 999,783,701.542806

La capitalización de mercado actual de Feed The People es de $ 65.63K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FTP es de 999.78M, con un suministro total de 999783701.542806. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 65.63K.