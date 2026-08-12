Precio de Feed The People (FTP)
El precio actual de Feed The People (FTP) hoy es $ 0, con una variación del 7.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FTP a USD es $ 0 por FTP.
Feed The People actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 65,629, con un suministro circulante de 999.78M FTP. Durante las últimas 24 horas, FTP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01172217, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.
En el corto plazo, FTP experimentó un cambio de +0.39% en la última hora y de +47.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.
La capitalización de mercado actual de Feed The People es de $ 65.63K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FTP es de 999.78M, con un suministro total de 999783701.542806. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 65.63K.
+0.39%
-7.22%
+47.12%
+47.12%
Durante el día de hoy, el cambio de precio de Feed The People a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Feed The People a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Feed The People a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Feed The People a USD fue de $ 0.
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ 0
|-7.22%
|30 Días
|$ 0
|+46.58%
|60 Días
|$ 0
|-26.42%
|90 Días
|$ 0
|--
Para 2040, el precio de Feed The People podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
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¿Cuál es el precio actual de Feed The People?
Al cotizar a €, Feed The People ha mostrado un movimiento de precios del -7.22% en las últimas 24 horas.
¿Cómo afecta la oferta de tokens la valoración de FTP?
La oferta desempeña un papel fundamental: con 999783701.542806 tokens en circulación, la escasez o la inflación pueden influir significativamente en el comportamiento de los precios a largo plazo.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Feed The People?
Su capitalización de mercado es de €55841.2126161660000, ocupando el puesto #6526 a nivel mundial e indicando la escala de adopción de la red.
¿Cuál es la actividad comercial en las últimas 24 horas?
FTP registró un volumen comercial de €--, lo que demuestra la liquidez actual y la actividad de los usuarios.
¿Cuál es el rango de precios en las últimas 24 horas?
Ha oscilado entre € y €, ayudando a los inversores a evaluar el impulso a corto plazo.
¿Cómo se ubica Feed The People dentro de la categoría Pump.fun Ecosystem?
Como token Pump.fun Ecosystem, FTP compite con activos similares en función de su utilidad, oferta, adopción y tendencias de rendimiento.
¿Qué tendencias de tokenomics a largo plazo son relevantes?
Las emisiones, las quemas, los calendarios de desbloqueo y las recompensas por staking—muchas veces vinculados a la economía de --—pueden afectar la oferta futura y la confianza del mercado.
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
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|Actualizaciones de la Industria
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|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
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|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
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|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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