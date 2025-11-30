Precio de FEED GAZA hoy

El precio actual de FEED GAZA (GAZA) hoy es $ 0.00000843, con una variación del 3.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GAZA a USD es $ 0.00000843 por GAZA.

FEED GAZA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,420.9, con un suministro circulante de 999.39M GAZA. Durante las últimas 24 horas, GAZA cotiza entre $ 0.0000084 (bajo) y $ 0.00000874 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00292393, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000702.

En el corto plazo, GAZA experimentó un cambio de +0.30% en la última hora y de -3.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FEED GAZA (GAZA)

Cap de mercado $ 8.42K$ 8.42K $ 8.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.42K$ 8.42K $ 8.42K Suministro de Circulación 999.39M 999.39M 999.39M Suministro total 999,390,891.6864437 999,390,891.6864437 999,390,891.6864437

