Información del precio (USD) de Farting Bonk (FONK)

El precio en tiempo real de Farting Bonk (FONK) es de --. Durante las últimas 24 horas, FONK se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de FONK es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, FONK ha cambiado en un -1.04% en la última hora, -16.68% en 24 horas y -19.55% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Farting Bonk (FONK)

La capitalización de mercado actual de Farting Bonk es de $ 5.48K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FONK es de 999.36M, con un suministro total de 999357278.727197. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.48K.