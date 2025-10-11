Tokenómica de FARTHUB (FARTHUB)
Fart Hub ($FART) — Where Gas Meets Greatness Welcome to Fart Hub, the ultimate decentralized destination for degens who aren't afraid to let it rip. Here, flatulence isn’t just funny — it’s financial. $FART turns every toot into a triumph, powering a movement fueled by laughter, community, and the raw power of gas. 🔥 Why $FART? Sacred whoopee cushion culture Every puff is a performance Built on pure meme energy No utility, just vibes (and maybe some beans) Join the Fart Hub revolution — because in this economy, even your gas has value.
Tokenómica de FARTHUB (FARTHUB): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de FARTHUB (FARTHUB) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens FARTHUB que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens FARTHUB que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de FARTHUB ¡explora el precio en vivo del token FARTHUB!
