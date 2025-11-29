Precio de FARTFUL hoy

El precio actual de FARTFUL (FARTFUL) hoy es --, con una variación del 4.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FARTFUL a USD es -- por FARTFUL.

FARTFUL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 127,436, con un suministro circulante de 999.98M FARTFUL. Durante las últimas 24 horas, FARTFUL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.205794, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FARTFUL experimentó un cambio de +0.12% en la última hora y de +11.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FARTFUL (FARTFUL)

Cap de mercado $ 127.44K$ 127.44K $ 127.44K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 127.44K$ 127.44K $ 127.44K Suministro de Circulación 999.98M 999.98M 999.98M Suministro total 999,976,713.483627 999,976,713.483627 999,976,713.483627

La capitalización de mercado actual de FARTFUL es de $ 127.44K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FARTFUL es de 999.98M, con un suministro total de 999976713.483627. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 127.44K.