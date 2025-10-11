Tokenómica de Fartcoin Cash (FARTCASH)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Fartcoin Cash (FARTCASH), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de Fartcoin Cash (FARTCASH)
We would love to give the finger to the world and have fartcoin cash holders start buying houses with fartcash. #bitcoin = #fartcoin #bitcoincash = #fartcash. As background, I started the community for $FARTHOUSE which has amassed 2,000 members and a token ATH of $4.5 million mc. Tookover Fartcash last Friday and working with strategic partnerships to build an ecosystem to support Fartcoin holders or alike. Similar to the role bitcoincash has had for bitcoin users.
I am @NomadicGeneral on X and my partner is @323digital who is a btc whale.
Tokenómica de Fartcoin Cash (FARTCASH): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Fartcoin Cash (FARTCASH) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens FARTCASH que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens FARTCASH que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de FARTCASH ¡explora el precio en vivo del token FARTCASH!
