Información del precio (USD) de Fart Pig (FARTPIG)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) 0.00% Cambio de Precio (1D) -15.65% Cambio de Precio (7D) -18.92% Cambio de Precio (7D) -18.92%

El precio en tiempo real de Fart Pig (FARTPIG) es de --. Durante las últimas 24 horas, FARTPIG se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de FARTPIG es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, FARTPIG ha cambiado en un 0.00% en la última hora, -15.65% en 24 horas y -18.92% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Fart Pig (FARTPIG)

Cap de mercado $ 5.20K$ 5.20K $ 5.20K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.20K$ 5.20K $ 5.20K Suministro de Circulación 999.95M 999.95M 999.95M Suministro total 999,947,964.746682 999,947,964.746682 999,947,964.746682

La capitalización de mercado actual de Fart Pig es de $ 5.20K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FARTPIG es de 999.95M, con un suministro total de 999947964.746682. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.20K.