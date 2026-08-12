Precio de FAME AI hoy

El precio actual de FAME AI (FMC) hoy es $ 0, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FMC a USD es $ 0 por FMC.

FAME AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,121, con un suministro circulante de 2.60B FMC. Durante las últimas 24 horas, FMC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00442648, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FMC experimentó un cambio de -- en la última hora y de +9.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FAME AI (FMC)

Cap de mercado $ 21.12K$ 21.12K $ 21.12K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 81.24K$ 81.24K $ 81.24K Suministro de Circulación 2.60B 2.60B 2.60B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de FAME AI es de $ 21.12K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FMC es de 2.60B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 81.24K.