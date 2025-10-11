Información del precio (USD) de Faircoin (FAIRLY)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -6.96% Cambio de Precio (7D) +3.12% Cambio de Precio (7D) +3.12%

El precio en tiempo real de Faircoin (FAIRLY) es de --. Durante las últimas 24 horas, FAIRLY se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de FAIRLY es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, FAIRLY ha cambiado en un -- en la última hora, -6.96% en 24 horas y +3.12% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Faircoin (FAIRLY)

Cap de mercado $ 4.34K$ 4.34K $ 4.34K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.34K$ 4.34K $ 4.34K Suministro de Circulación 999.80M 999.80M 999.80M Suministro total 999,801,444.1635493 999,801,444.1635493 999,801,444.1635493

La capitalización de mercado actual de Faircoin es de $ 4.34K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FAIRLY es de 999.80M, con un suministro total de 999801444.1635493. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.34K.