Precio de Exxon Mobil xStock hoy

El precio actual de Exxon Mobil xStock (XOMX) hoy es $ 161.88, con una variación del 2.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XOMX a USD es $ 161.88 por XOMX.

Exxon Mobil xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 814,706, con un suministro circulante de 5.03K XOMX. Durante las últimas 24 horas, XOMX cotiza entre $ 159.83 (bajo) y $ 161.93 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 306.42, mientras que el mínimo histórico fue $ 111.1.

En el corto plazo, XOMX experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de +4.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.17K.

Información del mercado de Exxon Mobil xStock (XOMX)

Cap de mercado $ 814.71K$ 814.71K $ 814.71K Volumen (24H) $ 1.17K$ 1.17K $ 1.17K Cap. de mercado totalmente diluida $ 112.20M$ 112.20M $ 112.20M Suministro de Circulación 5.03K 5.03K 5.03K Suministro total 693,106.3923739515 693,106.3923739515 693,106.3923739515

La capitalización de mercado actual de Exxon Mobil xStock es de $ 814.71K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.17K. El suministro circulante de XOMX es de 5.03K, con un suministro total de 693106.3923739515. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 112.20M.