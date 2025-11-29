Precio de Exit Liquidity hoy

El precio actual de Exit Liquidity (RETAIL) hoy es --, con una variación del 2.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RETAIL a USD es -- por RETAIL.

Exit Liquidity actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 342,847, con un suministro circulante de 999.99M RETAIL. Durante las últimas 24 horas, RETAIL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00168409, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RETAIL experimentó un cambio de -0.56% en la última hora y de -7.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Exit Liquidity (RETAIL)

Cap de mercado $ 342.85K$ 342.85K $ 342.85K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 342.85K$ 342.85K $ 342.85K Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,992,863.526202 999,992,863.526202 999,992,863.526202

La capitalización de mercado actual de Exit Liquidity es de $ 342.85K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RETAIL es de 999.99M, con un suministro total de 999992863.526202. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 342.85K.