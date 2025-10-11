Tokenómica de EvoPay (EPAY)
EvoPay is a decentralized, privacy-first payment protocol tailored for the Telegram ecosystem. It empowers users to send and receive a variety of crypto assets, including ETH, stablecoins, and custom tokens, all while maintaining full user privacy, avoiding KYC, and ensuring every transaction is verifiable on-chain. The entire process is streamlined through an intuitive Telegram bot, eliminating the need for browser-based wallets, extensions, or complicated interfaces.
EvoPay solves the critical problem of integrating crypto with social communication platforms by offering users an environment that is both familiar and secure. Whether you're a trader, community admin, merchant, or individual user, EvoPay allows you to manage your crypto finances with the ease of messaging. Users can transact using only their Telegram usernames, and every transfer is logged transparently in both the chat and blockchain. The platform does not hold custody of user funds or data, ensuring complete decentralization.
A key innovation within EvoPay is the introduction of the first-ever Accountant AI Agent a built-in, intelligent assistant that acts like a personal crypto accountant. This AI agent automatically monitors your transaction activity, organizes spending history, suggests budgeting strategies, and can help users manage their financial goals over time. Whether you want to save for a token buy, reduce expenses, or track your donation inflow, the AI agent offers smart, real-time guidance within the same Telegram interface.
With over 800 million monthly active Telegram users and increasing global demand for secure, anonymous, and intelligent crypto tools, EvoPay is uniquely positioned to lead the next evolution of financial autonomy. It brings together private payments, verifiable records, and AI-driven financial utilities into one seamless user experience all without sacrificing control or privacy.
Tokenómica de EvoPay (EPAY): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de EvoPay (EPAY) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens EPAY que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens EPAY que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de EPAY ¡explora el precio en vivo del token EPAY!
Predicción de precios de EPAY
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse EPAY? Nuestra página de predicción de precios de EPAY combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
