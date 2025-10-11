Información del precio (USD) de EvoPay (EPAY)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.201269$ 0.201269 $ 0.201269 Precio más bajo $ 0.00378613$ 0.00378613 $ 0.00378613 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) -0.95% Cambio de Precio (7D) -0.95%

El precio en tiempo real de EvoPay (EPAY) es de $0.00381772. Durante las últimas 24 horas, EPAY se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de EPAY es de $ 0.201269, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00378613.

En términos de rendimiento a corto plazo, EPAY ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y -0.95% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de EvoPay (EPAY)

Cap de mercado $ 3.82K$ 3.82K $ 3.82K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.82K$ 3.82K $ 3.82K Suministro de Circulación 1.00M 1.00M 1.00M Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de EvoPay es de $ 3.82K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EPAY es de 1.00M, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.82K.