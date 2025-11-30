Precio de Eva AI Companion hoy

El precio actual de Eva AI Companion (EVA) hoy es $ 0.00000478, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EVA a USD es $ 0.00000478 por EVA.

Eva AI Companion actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,777.23, con un suministro circulante de 999.43M EVA. Durante las últimas 24 horas, EVA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00022567, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000434.

En el corto plazo, EVA experimentó un cambio de -- en la última hora y de +7.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Eva AI Companion (EVA)

Cap de mercado $ 4.78K$ 4.78K $ 4.78K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.78K$ 4.78K $ 4.78K Suministro de Circulación 999.43M 999.43M 999.43M Suministro total 999,431,045.948598 999,431,045.948598 999,431,045.948598

