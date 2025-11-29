Precio de Ethena Staked ENA hoy

El precio actual de Ethena Staked ENA (SENA) hoy es $ 0.281483, con una variación del 3.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SENA a USD es $ 0.281483 por SENA.

Ethena Staked ENA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 268,628,710, con un suministro circulante de 954.26M SENA. Durante las últimas 24 horas, SENA cotiza entre $ 0.280693 (bajo) y $ 0.295408 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.31, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.21865.

En el corto plazo, SENA experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de +22.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ethena Staked ENA (SENA)

Cap de mercado $ 268.63M$ 268.63M $ 268.63M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 268.63M$ 268.63M $ 268.63M Suministro de Circulación 954.26M 954.26M 954.26M Suministro total 954,264,853.9373686 954,264,853.9373686 954,264,853.9373686

La capitalización de mercado actual de Ethena Staked ENA es de $ 268.63M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SENA es de 954.26M, con un suministro total de 954264853.9373686. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 268.63M.