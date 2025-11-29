Precio de ESV Capital hoy

El precio actual de ESV Capital (ESVC) hoy es $ 0.00359693, con una variación del 4.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ESVC a USD es $ 0.00359693 por ESVC.

ESV Capital actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 359,693, con un suministro circulante de 100.00M ESVC. Durante las últimas 24 horas, ESVC cotiza entre $ 0.00342311 (bajo) y $ 0.00359762 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.193934, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00311561.

En el corto plazo, ESVC experimentó un cambio de -- en la última hora y de -11.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ESV Capital (ESVC)

Cap de mercado $ 359.69K$ 359.69K $ 359.69K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 359.69K$ 359.69K $ 359.69K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 99,999,917.859929 99,999,917.859929 99,999,917.859929

La capitalización de mercado actual de ESV Capital es de $ 359.69K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ESVC es de 100.00M, con un suministro total de 99999917.859929. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 359.69K.