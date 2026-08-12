Precio de ERIS Arbitrage LUNA hoy

El precio actual de ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) hoy es $ 0.135275, con una variación del 8.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ARBLUNA a USD es $ 0.135275 por ARBLUNA.

ERIS Arbitrage LUNA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 184,730, con un suministro circulante de 1.37M ARBLUNA. Durante las últimas 24 horas, ARBLUNA cotiza entre $ 0.124185 (bajo) y $ 0.154403 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.606495, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.088229.

En el corto plazo, ARBLUNA experimentó un cambio de -0.71% en la última hora y de +10.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.25K.

Información del mercado de ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA)

Cap de mercado $ 184.73K$ 184.73K $ 184.73K Volumen (24H) $ 3.25K$ 3.25K $ 3.25K Cap. de mercado totalmente diluida $ 184.73K$ 184.73K $ 184.73K Suministro de Circulación 1.37M 1.37M 1.37M Suministro total 1,365,880.481469 1,365,880.481469 1,365,880.481469

La capitalización de mercado actual de ERIS Arbitrage LUNA es de $ 184.73K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.25K. El suministro circulante de ARBLUNA es de 1.37M, con un suministro total de 1365880.481469. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 184.73K.