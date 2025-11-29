Precio de Eris Amplified Luna hoy

El precio actual de Eris Amplified Luna (AMPLUNA) hoy es $ 0.136304, con una variación del 2.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AMPLUNA a USD es $ 0.136304 por AMPLUNA.

Eris Amplified Luna actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 420,339, con un suministro circulante de 3.10M AMPLUNA. Durante las últimas 24 horas, AMPLUNA cotiza entre $ 0.132509 (bajo) y $ 0.135901 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4.1, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.07169.

En el corto plazo, AMPLUNA experimentó un cambio de +2.57% en la última hora y de +10.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Cap de mercado $ 420.34K$ 420.34K $ 420.34K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 420.34K$ 420.34K $ 420.34K Suministro de Circulación 3.10M 3.10M 3.10M Suministro total 3,096,119.857689 3,096,119.857689 3,096,119.857689

La capitalización de mercado actual de Eris Amplified Luna es de $ 420.34K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AMPLUNA es de 3.10M, con un suministro total de 3096119.857689. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 420.34K.