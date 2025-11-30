Precio de Elysyn Ai hoy

El precio actual de Elysyn Ai (ELYSYN) hoy es $ 0.00052552, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ELYSYN a USD es $ 0.00052552 por ELYSYN.

Elysyn Ai actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,831.72, con un suministro circulante de 9.19M ELYSYN. Durante las últimas 24 horas, ELYSYN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.149965, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00051771.

En el corto plazo, ELYSYN experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Elysyn Ai (ELYSYN)

Cap de mercado $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K Suministro de Circulación 9.19M 9.19M 9.19M Suministro total 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296

La capitalización de mercado actual de Elysyn Ai es de $ 4.83K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ELYSYN es de 9.19M, con un suministro total de 9194235.959072296. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.83K.