Precio de Eli Lilly xStock hoy

El precio actual de Eli Lilly xStock (LLYX) hoy es $ 1,074.28, con una variación del 1.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LLYX a USD es $ 1,074.28 por LLYX.

Eli Lilly xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 352,027, con un suministro circulante de 327.69 LLYX. Durante las últimas 24 horas, LLYX cotiza entre $ 1,072.15 (bajo) y $ 1,090.38 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1,120.25, mientras que el mínimo histórico fue $ 624.79.

En el corto plazo, LLYX experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +2.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Eli Lilly xStock (LLYX)

Cap de mercado $ 352.03K$ 352.03K $ 352.03K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 33.68M$ 33.68M $ 33.68M Suministro de Circulación 327.69 327.69 327.69 Suministro total 31,351.94488868526 31,351.94488868526 31,351.94488868526

La capitalización de mercado actual de Eli Lilly xStock es de $ 352.03K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LLYX es de 327.69, con un suministro total de 31351.94488868526. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 33.68M.