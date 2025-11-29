Precio de Ecoreal Estate hoy

El precio actual de Ecoreal Estate (ECOREAL) hoy es $ 0.330208, con una variación del 0.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ECOREAL a USD es $ 0.330208 por ECOREAL.

Ecoreal Estate actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 187,103,495, con un suministro circulante de 566.62M ECOREAL. Durante las últimas 24 horas, ECOREAL cotiza entre $ 0.329907 (bajo) y $ 0.330779 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.330779, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01038193.

En el corto plazo, ECOREAL experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de +5.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ecoreal Estate (ECOREAL)

Cap de mercado $ 187.10M$ 187.10M $ 187.10M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 330.21M$ 330.21M $ 330.21M Suministro de Circulación 566.62M 566.62M 566.62M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Ecoreal Estate es de $ 187.10M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ECOREAL es de 566.62M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 330.21M.