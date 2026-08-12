Precio de Ease Staked NXM hoy

El precio actual de Ease Staked NXM (STNXM) hoy es $ 52.69, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STNXM a USD es $ 52.69 por STNXM.

Ease Staked NXM actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,005,611, con un suministro circulante de 113.96K STNXM. Durante las últimas 24 horas, STNXM cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 62.88, mientras que el mínimo histórico fue $ 39.07.

En el corto plazo, STNXM experimentó un cambio de -- en la última hora y de +18.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 465.91.

Información del mercado de Ease Staked NXM (STNXM)

Cap de mercado $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M Volumen (24H) $ 465.91$ 465.91 $ 465.91 Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M Suministro de Circulación 113.96K 113.96K 113.96K Suministro total 113,960.5540291475 113,960.5540291475 113,960.5540291475

La capitalización de mercado actual de Ease Staked NXM es de $ 6.01M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 465.91. El suministro circulante de STNXM es de 113.96K, con un suministro total de 113960.5540291475. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.01M.