Precio de Dudu hoy

El precio actual de Dudu (DUDU) hoy es --, con una variación del 3.97% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DUDU a USD es -- por DUDU.

Dudu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,464.87, con un suministro circulante de 1.00B DUDU. Durante las últimas 24 horas, DUDU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DUDU experimentó un cambio de -- en la última hora y de +12.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dudu (DUDU)

Cap de mercado $ 4.46K$ 4.46K $ 4.46K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.46K$ 4.46K $ 4.46K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

