Precio de Drunk Chicken Centipede hoy

El precio actual de Drunk Chicken Centipede (DCC) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DCC a USD es -- por DCC.

Drunk Chicken Centipede actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,838.08, con un suministro circulante de 999.60M DCC. Durante las últimas 24 horas, DCC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00143486, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DCC experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Drunk Chicken Centipede (DCC)

Cap de mercado $ 9.84K$ 9.84K $ 9.84K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.84K$ 9.84K $ 9.84K Suministro de Circulación 999.60M 999.60M 999.60M Suministro total 999,598,306.509248 999,598,306.509248 999,598,306.509248

La capitalización de mercado actual de Drunk Chicken Centipede es de $ 9.84K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DCC es de 999.60M, con un suministro total de 999598306.509248. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.84K.