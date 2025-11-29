Precio de Drops Ownership Power hoy

El precio actual de Drops Ownership Power (DOP) hoy es $ 0.00285293, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOP a USD es $ 0.00285293 por DOP.

Drops Ownership Power actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 38,395, con un suministro circulante de 13.46M DOP. Durante las últimas 24 horas, DOP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4.75, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00102064.

En el corto plazo, DOP experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Drops Ownership Power (DOP)

Cap de mercado $ 38.40K$ 38.40K $ 38.40K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 42.79K$ 42.79K $ 42.79K Suministro de Circulación 13.46M 13.46M 13.46M Suministro total 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Drops Ownership Power es de $ 38.40K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DOP es de 13.46M, con un suministro total de 15000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 42.79K.