Precio de DRINK hoy

El precio actual de DRINK (DRINK) hoy es $ 0.00010087, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DRINK a USD es $ 0.00010087 por DRINK.

DRINK actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,172.78, con un suministro circulante de 190.08M DRINK. Durante las últimas 24 horas, DRINK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02555875, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000234.

En el corto plazo, DRINK experimentó un cambio de -- en la última hora y de +79.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DRINK (DRINK)

Cap de mercado $ 19.17K$ 19.17K $ 19.17K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 72.72K$ 72.72K $ 72.72K Suministro de Circulación 190.08M 190.08M 190.08M Suministro total 721,000,000.0 721,000,000.0 721,000,000.0

La capitalización de mercado actual de DRINK es de $ 19.17K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DRINK es de 190.08M, con un suministro total de 721000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 72.72K.