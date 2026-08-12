Precio de Draggable Aktionariat AG hoy

El precio actual de Draggable Aktionariat AG (DAKS) hoy es $ 6.19, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DAKS a USD es $ 6.19 por DAKS.

Draggable Aktionariat AG actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,952,106, con un suministro circulante de 800.00K DAKS. Durante las últimas 24 horas, DAKS cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 9.32, mientras que el mínimo histórico fue $ 6.19.

En el corto plazo, DAKS experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.11K.

Información del mercado de Draggable Aktionariat AG (DAKS)

Cap de mercado $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M Volumen (24H) $ 1.11K$ 1.11K $ 1.11K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M Suministro de Circulación 800.00K 800.00K 800.00K Suministro total 800,000.0 800,000.0 800,000.0

La capitalización de mercado actual de Draggable Aktionariat AG es de $ 4.95M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.11K. El suministro circulante de DAKS es de 800.00K, con un suministro total de 800000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.95M.