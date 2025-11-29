Precio de Dr Emma Sage hoy

El precio actual de Dr Emma Sage (EMMA) hoy es --, con una variación del 5.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EMMA a USD es -- por EMMA.

Dr Emma Sage actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 92,909, con un suministro circulante de 1.00B EMMA. Durante las últimas 24 horas, EMMA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, EMMA experimentó un cambio de -0.66% en la última hora y de +2.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dr Emma Sage (EMMA)

Cap de mercado $ 92.91K$ 92.91K $ 92.91K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 92.91K$ 92.91K $ 92.91K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Dr Emma Sage es de $ 92.91K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EMMA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 92.91K.