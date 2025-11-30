Precio de DPAI hoy

El precio actual de DPAI (DPAI) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DPAI a USD es -- por DPAI.

DPAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,547.38, con un suministro circulante de 10.00M DPAI. Durante las últimas 24 horas, DPAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01647213, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DPAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de -10.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DPAI (DPAI)

Cap de mercado $ 4.55K$ 4.55K $ 4.55K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.55K$ 4.55K $ 4.55K Suministro de Circulación 10.00M 10.00M 10.00M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de DPAI es de $ 4.55K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DPAI es de 10.00M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.55K.