Precio de DORA AI by Virtuals hoy

El precio actual de DORA AI by Virtuals (DORA) hoy es $ 0, con una variación del 1.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DORA a USD es $ 0 por DORA.

DORA AI by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 60,231, con un suministro circulante de 854.42M DORA. Durante las últimas 24 horas, DORA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02329158, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DORA experimentó un cambio de -- en la última hora y de -8.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DORA AI by Virtuals (DORA)

Cap de mercado $ 60.23K$ 60.23K $ 60.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 70.49K$ 70.49K $ 70.49K Suministro de Circulación 854.42M 854.42M 854.42M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de DORA AI by Virtuals es de $ 60.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DORA es de 854.42M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 70.49K.