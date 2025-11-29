Precio de donk on bonk hoy

El precio actual de donk on bonk (DONK) hoy es --, con una variación del 8.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DONK a USD es -- por DONK.

donk on bonk actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,408.32, con un suministro circulante de 68.96B DONK. Durante las últimas 24 horas, DONK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DONK experimentó un cambio de +0.44% en la última hora y de -14.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de donk on bonk (DONK)

Cap de mercado $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K Suministro de Circulación 68.96B 68.96B 68.96B Suministro total 68,957,341,824.1262 68,957,341,824.1262 68,957,341,824.1262

