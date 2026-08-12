Precio de Dolos The Bully hoy

El precio actual de Dolos The Bully (BULLY) hoy es $ 0, con una variación del 0.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BULLY a USD es $ 0 por BULLY.

Dolos The Bully actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 148,752, con un suministro circulante de 960.43M BULLY. Durante las últimas 24 horas, BULLY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.260741, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BULLY experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de +2.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 31.85.

Información del mercado de Dolos The Bully (BULLY)

Cap de mercado $ 148.75K$ 148.75K $ 148.75K Volumen (24H) $ 31.85$ 31.85 $ 31.85 Cap. de mercado totalmente diluida $ 148.75K$ 148.75K $ 148.75K Suministro de Circulación 960.43M 960.43M 960.43M Suministro total 960,431,472.346633 960,431,472.346633 960,431,472.346633

La capitalización de mercado actual de Dolos The Bully es de $ 148.75K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 31.85. El suministro circulante de BULLY es de 960.43M, con un suministro total de 960431472.346633. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 148.75K.