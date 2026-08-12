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El precio actual de Dolos The Bully hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de BULLY es 148,752 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BULLY a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Dolos The Bully hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de BULLY es 148,752 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BULLY a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Dolos The Bully (BULLY)

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Precio en vivo de 1 BULLY en USD:

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0.00%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Dolos The Bully (BULLY)
Última actualización de la página: 2026-08-12 16:33:26 (UTC+8)

Precio de Dolos The Bully hoy

El precio actual de Dolos The Bully (BULLY) hoy es $ 0, con una variación del 0.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BULLY a USD es $ 0 por BULLY.

Dolos The Bully actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 148,752, con un suministro circulante de 960.43M BULLY. Durante las últimas 24 horas, BULLY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.260741, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BULLY experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de +2.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 31.85.

Información del mercado de Dolos The Bully (BULLY)

$ 148.75K
$ 148.75K$ 148.75K

$ 31.85
$ 31.85$ 31.85

$ 148.75K
$ 148.75K$ 148.75K

960.43M
960.43M 960.43M

960,431,472.346633
960,431,472.346633 960,431,472.346633

La capitalización de mercado actual de Dolos The Bully es de $ 148.75K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 31.85. El suministro circulante de BULLY es de 960.43M, con un suministro total de 960431472.346633. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 148.75K.

Historial de precios de Dolos The Bully USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
24H Mín
$ 0
$ 0$ 0
24H Máx

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.260741
$ 0.260741$ 0.260741

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

-0.32%

+2.31%

+2.31%

Historial de precios de Dolos The Bully (BULLY) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Dolos The Bully a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Dolos The Bully a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Dolos The Bully a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Dolos The Bully a USD fue de $ 0.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0-0.32%
30 Días$ 0+1.67%
60 Días$ 0+18.32%
90 Días$ 0--

Predicción de precios para Dolos The Bully

Predicción del precio de Dolos The Bully (BULLY) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de BULLY en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Dolos The Bully (BULLY) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Dolos The Bully podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Dolos The Bully en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de BULLY para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Dolos The Bully.

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Recurso Dolos The Bully(BULLY)

Sitio web oficial

Categoría :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)DeFAI

Acerca de Dolos The Bully

¿Cuál es el precio actual de Dolos The Bully?

Dolos The Bully tiene un precio de €, con una variación de -0.32% en el último día.

¿Qué tan rápido está creciendo la comunidad de BULLY?

Actualmente hay -- titulares, y un aumento en este número suele indicar una mayor adopción, comunidades en expansión y una participación más amplia en la red.

¿Cómo afecta la demanda el precio de Dolos The Bully?

La demanda se ve influenciada por casos de uso, condiciones del mercado, sentimiento de los inversores y su rol en el sector Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,DeFAI. Una mayor demanda puede acelerar la movilización del precio durante períodos de alto volumen de operaciones.

¿Cuál es el volumen de operaciones de BULLY hoy?

Ha generado un volumen de operaciones de €--, lo que demuestra una participación activa y una liquidez saludable en el mercado.

¿Cómo se compara BULLY con su desempeño histórico?

Su máximo histórico (ATH) es de €0.2218834452625245000 y su mínimo histórico (ATL) es de €, lo que ofrece contexto sobre sus ciclos de desempeño pasados.

¿Cuántos tokens están en circulación?

Hay 960431472.346633 tokens en circulación, lo que influye en la disponibilidad, la capitalización de mercado y la valoración a largo plazo.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Dolos The Bully

Última actualización de la página: 2026-08-12 16:33:26 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Dolos The Bully (BULLY)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

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Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

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$0.34731$0.34731

+75.01%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

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$0.0004603$0.0004603

+73.69%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

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$0.00602$0.00602

+33.77%

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