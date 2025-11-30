Precio de DOGUE hoy

El precio actual de DOGUE (DOGUE) hoy es $ 0.00000567, con una variación del 7.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOGUE a USD es $ 0.00000567 por DOGUE.

DOGUE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,663.72, con un suministro circulante de 999.62M DOGUE. Durante las últimas 24 horas, DOGUE cotiza entre $ 0.00000564 (bajo) y $ 0.00000609 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00018453, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000564.

En el corto plazo, DOGUE experimentó un cambio de +0.42% en la última hora y de -35.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DOGUE (DOGUE)

Cap de mercado $ 5.66K$ 5.66K $ 5.66K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.66K$ 5.66K $ 5.66K Suministro de Circulación 999.62M 999.62M 999.62M Suministro total 999,624,410.200082 999,624,410.200082 999,624,410.200082

La capitalización de mercado actual de DOGUE es de $ 5.66K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DOGUE es de 999.62M, con un suministro total de 999624410.200082. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.66K.