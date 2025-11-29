Precio de Doge Baby hoy

El precio actual de Doge Baby (DOGE BABY) hoy es $ 0.03085486, con una variación del 1.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOGE BABY a USD es $ 0.03085486 por DOGE BABY.

Doge Baby actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,256.46, con un suministro circulante de 300.00K DOGE BABY. Durante las últimas 24 horas, DOGE BABY cotiza entre $ 0.02947193 (bajo) y $ 0.03142346 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 25.64, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.02947193.

En el corto plazo, DOGE BABY experimentó un cambio de +0.72% en la última hora y de -3.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Doge Baby (DOGE BABY)

Cap de mercado $ 9.26K$ 9.26K $ 9.26K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.26K$ 9.26K $ 9.26K Suministro de Circulación 300.00K 300.00K 300.00K Suministro total 300,000.0 300,000.0 300,000.0

La capitalización de mercado actual de Doge Baby es de $ 9.26K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DOGE BABY es de 300.00K, con un suministro total de 300000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.26K.