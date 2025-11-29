Precio de Dog In Vest hoy

El precio actual de Dog In Vest (INVEST) hoy es --, con una variación del 0.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de INVEST a USD es -- por INVEST.

Dog In Vest actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 24,860, con un suministro circulante de 999.79M INVEST. Durante las últimas 24 horas, INVEST cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0053796, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, INVEST experimentó un cambio de -0.12% en la última hora y de +10.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dog In Vest (INVEST)

Cap de mercado $ 24.86K$ 24.86K $ 24.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 24.86K$ 24.86K $ 24.86K Suministro de Circulación 999.79M 999.79M 999.79M Suministro total 999,786,625.475759 999,786,625.475759 999,786,625.475759

La capitalización de mercado actual de Dog In Vest es de $ 24.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de INVEST es de 999.79M, con un suministro total de 999786625.475759. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24.86K.