Precio de Dog In Sock hoy

El precio actual de Dog In Sock (PUP) hoy es $ 0, con una variación del 2.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PUP a USD es $ 0 por PUP.

Dog In Sock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 58,437, con un suministro circulante de 999.99M PUP. Durante las últimas 24 horas, PUP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PUP experimentó un cambio de +0.23% en la última hora y de -9.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dog In Sock (PUP)

Cap de mercado $ 58.44K$ 58.44K $ 58.44K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 58.44K$ 58.44K $ 58.44K Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,987,463.538239 999,987,463.538239 999,987,463.538239

La capitalización de mercado actual de Dog In Sock es de $ 58.44K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PUP es de 999.99M, con un suministro total de 999987463.538239. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 58.44K.